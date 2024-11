Novembro Azul: Criciúma amplia horários de atendimentos de UBS’s nesta terça-feira Novembro Azul: Criciúma amplia horários de atendimentos de UBS’s nesta terça-feira ND Mais|Do R7 12/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 12/11/2024 - 16h30 ) twitter

Novembro Azul em Criciúma

Com o objetivo de incentivar o público masculino a cuidar da saúde, a prefeitura de Criciúma, em Santa Catarina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove, nesta terça-feira (12), o Dia ‘D’ do Novembro Azul. Todas as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas até as 20h, com foco em ampliar o acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as ações do Novembro Azul e como cuidar da sua saúde!

