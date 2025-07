Novidades na loja D’Pelotas conquistam público de todas as idades no centro da capital Depois do almoço ou no lanche da tarde: quem resiste a um café com docinho? ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 03h37 (Atualizado em 19/07/2025 - 03h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O que já era bom agora ficou ainda melhor: a loja D’Pelotas, no centro de Florianópolis, está com novidades irresistíveis. Neste mês de julho, chegaram novas delícias vindas da capital nacional do doce: trouxinha de pistache, bombom de pistache e tortinha de nozes. Simplesmente de dar água na boca para os amantes dos doces de Pelotas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as novidades que a D’Pelotas tem a oferecer!

Leia Mais em ND Mais:

Por que Blumenau vai suspender 63 viagens do transporte coletivo

Roberto Justus e catarinense Ana Paula pedem R$ 600 mil por ataques à filha de 5 anos

Colisão violenta mata três e transforma carro em destroços na BR-282, em SC