Novo adjunto da Agricultura foi quatro vezes prefeito no Oeste de SC

ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h45 )

No dia seguinte à posse do deputado federal licenciado Carlos Chiodini (MDB) como secretário estadual de Agricultura e Pecuária do governo Jorginho Mello (PL), o Diário Oficial do Estado de quinta-feira (6) trouxe a confirmação da escolha do secretário-adjunto da Agricultura. O cargo estava vago ao longo dos dois anos e dois meses em que a secretaria estava sob comando de Valdir Colatto (PL), exonerado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a trajetória de Admir Dalla Cort e suas expectativas à frente da secretaria.

