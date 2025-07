Novo atacante do Figueirense quer jogar e fala da relação com Seedorf Novo atacante do Figueirense, Hyuri fala do período em que atuou ao lado de Seedorf e comentou que está pronto para atender aos pedidos... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 19h17 ) twitter

Vitor Silva / SSPress

Hyuri é o novo atacante do Figueirense e já se colocou à disposição para enfrentar o Anápolis, domingo (27), às 16h30, no Estádio Orlando Scarpelli. Apresentado oficialmente e bem articulado, o jogador comentou sobre o acerto. Além da vinda para o Figueirense após defender o Volta Redonda, Hyuri também falou do passado no Botafogo, quando em 2013 atuou ao lado da lenda Clarence Seedorf.

