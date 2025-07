Novo binário muda trânsito em Balneário Camboriú com inversão de ruas e mais faixas Mudanças incluem inversão na rua Uganda e ampliação de faixas na avenida do Estado ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h18 ) twitter

A avenida do Estado, em Balneário Camboriú, passará por alterações no trânsito a partir deste próximo sábado (19). O trecho entre as elas Uganda e Flamingo passará a contar com quatro faixas no sentido Norte, como parte da consolidação do binário com a avenida Martin Luther.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito!

