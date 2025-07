Novo caso de baleia-franca com rede de pesca na cabeça é registrado em SC: ‘Está desesperada’ Animal foi visto nessa situação na Praia do Siriú, em Garopaba; equipes seguem em busca da espécie ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 00h17 ) twitter

Mais um registro de baleia-franca com rede de pesca presa na cabeça foi confirmado em Santa Catarina. Desta vez, no Litoral Sul do estado, na Praia do Siriú, em Garopaba, na quarta-feira (16). Esse período, de julho a novembro, é marcado pela reprodução da espécie, que se aproxima da costa.

