Novo comandante da PMSC rechaça volta de câmeras corporais e aponta alternativa O comandante da PMSC Emerson Fernandes esteve no Grupo ND nesta sexta-feira (21) e falou com exclusividade ao ND Mais sobre os principais... ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 05h05 )

O coronel Emerson Fernandes assumiu o comando da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina) na última terça-feira (18) com a missão de dar sequência aos projetos que já estão andamento e fortalecer ainda mais a instituição, com aperfeiçoamento tecnológico e operacional. O novo comandante da PMSC esteve no Grupo ND nesta sexta-feira (21) e falou com exclusividade ao portal ND Mais.

Para saber mais sobre as novas diretrizes do comandante e as alternativas propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

