Novo Complexo de Saúde Mental de SC será entregue em julho com custo total de R$ 16 milhões

As obras do novo Complexo de Saúde Mental do Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, seguem em ritmo acelerado e estão quase finalizadas. A previsão de entrega da instituição segue para o fim de julho, com a inauguração em outubro. A instalação de portas e janelas já foram iniciadas, já a aplicação da cerâmica em todo o térreo do prédio foi finalizada. Também iniciou a colocação do piso vinílico emborrachado nos corredores. A pintura avança de forma significativa na parte interna, com os elevadores em pleno funcionamento.

Saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde mental da região consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

