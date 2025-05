Novo ‘Escritório do Crime’? Policiais militares são procurados por execuções à luz do dia no RJ Organização criminosa é investigada por dois assassinatos com armamento pesado ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 00h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 00h43 ) twitter

O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou nesta quinta-feira (15) uma operação contra uma organização criminosa que atuaria nos moldes do antigo “Escritório do Crime”. Estão sendo cumpridos nove mandados de prisão, sendo que cinco dos suspeitos já foram detidos.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

