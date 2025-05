Novo gerente do Figueirense diz que ‘não tem elenco rachado’ e fala em ‘mudar ambiente’ Daniel Kaminski foi apresentado como novo gerente de futebol do Figueirense e comentou sobre a situação do elenco, da campanha na Série... ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 07h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 07h03 ) twitter

O novo gerente de futebol do Figueirense, Daniel Kaminski, foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (14). O dirigente chegou para substituir Wilson, que deixou o posto na semana passada, e de pronto tentar ‘apagar o incêndio’ que é o clube estar na lanterna da Série C do Brasileiro.

Para saber mais sobre as declarações de Daniel Kaminski e as expectativas para o Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

