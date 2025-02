Novo gramado da Arena Condá poderá suportar jogos 24h por dia; saiba quando começa as obras O novo gramado será implantado na Arena Condá e foi aprovada na manhã desta quinta-feira (13) em Chapecó ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 14/02/2025 - 00h05 ) twitter

Na manhã desta quinta-feira (13), a amostra da grama sintética que será implantada na Arena Condá foi aprovada por autoridades municipais e dirigentes da Chapecoense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre as obras!

