Novo museu tecnológico ‘retrô’ em Blumenau revela data de inauguração

O iMuseum, museu tecnológico com pegada “retrô”, será inaugurado oficialmente na próxima quinta-feira (21), em Blumenau. O acervo, com mais de 1,6 mil relíquias, ficará exposto no 5º andar da UniSociesc. A recepção exclusiva para doadores e imprensa começa às 18h, seguida pela abertura do espaço às 19h, com uma palestra de Henrique Bilbao, fundador e presidente da Associação Acervo de Tecnologia iMuseum.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa nova atração em Blumenau!

