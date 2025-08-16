Novo museu tecnológico ‘retrô’ em Blumenau revela data de inauguração
iMuseum reúne um acervo de mais de 1,6 mil itens e oferecerá entrada gratuita para os visitantes
O iMuseum, museu tecnológico com pegada “retrô”, será inaugurado oficialmente na próxima quinta-feira (21), em Blumenau. O acervo, com mais de 1,6 mil relíquias, ficará exposto no 5º andar da UniSociesc. A recepção exclusiva para doadores e imprensa começa às 18h, seguida pela abertura do espaço às 19h, com uma palestra de Henrique Bilbao, fundador e presidente da Associação Acervo de Tecnologia iMuseum.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais
