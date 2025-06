Novo Nissan Kicks chega com novo motor e novo visual Modelo 2026 do SUV chegará às lojas da marca no dia 3 de julho, em quatro versões, com preços que vão de R$ 159.990 a R$ 199.000 ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 18/06/2025 - 23h55 ) twitter

A nova geração do Nissan Kicks 2026 chegou. Produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), o SUV ganhou motor 1.0 turbo, mais espaço e está com novo visual e mais tecnológico.

