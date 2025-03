Novo ouro? Americanos traficam mais ovo que droga na fronteira com o México após alta no preço Apreensões de ovos superaram as de fentanil na fronteira dos Estados Unidos com o México; alta de preços e gripe aviária nos EUA são... ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 24/03/2025 - 21h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump aumentou a repressão na fronteira dos Estados Unidos com o México visando combater o tráfico da droga fentanil, mas as operações indicaram uma realidade inesperada. Ovos foram mais apreendidos que a droga na fronteira e o aumento do preço do alimento é apontado como principal motivo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Novo ângulo sugere acerto em pênalti marcado para o Avaí contra a Chapecoense

Livro a R$ 1,6 mil? João Campos autoriza compra de obras escolares superfaturadas em Recife

Nova frente fria passará pelo Litoral Norte de SC nesta semana; veja previsão do tempo