Novo PAC, milhões em jogo e impasse: os bastidores da maternidade humanizada em Itajaí Maternidade humanizada em Itajaí vira disputa política e troca de farpas na internet entre governo municipal e vereadores; obra de...

Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi selecionada entre 36 cidades brasileiras para a construção de uma maternidade humanizada, com recursos do Novo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), na área da saúde. O Ministério da Saúde prevê a construção de 36 novas maternidades em 21 Estados do país.

