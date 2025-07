Novo paraíso do agro: magnatas do campo invadem o litoral de SC por imóveis de luxo Barões do agro estão trocando tratores por imóveis de luxo de frente para o mar e pagando conforme a safra; entenda o movimento milionário... ND Mais|Do R7 28/07/2025 - 20h19 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h19 ) twitter

Não são mais apenas tratores de última geração e grandes fazendas os sonhos de consumo dos barões do agro. Empresários do setor, agora, também impulsionam o mercado de imóveis de luxo, especialmente no Litoral Norte de Santa Catarina. Tudo sem intermediação de bancos e com pagamentos baseados nas safras.

Para saber mais sobre como os magnatas do agro estão transformando o mercado imobiliário em SC, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

