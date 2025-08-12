Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Novo píer sobre as águas em SC terá Hard Rock Cafe e roda gigante no estilo Santa Monica

Novo píer turístico de Itapema terá 18 mil m², Hard Rock Cafe com 3 pavimentos, fachada de vidro, além de roda gigante inspirada em...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

As obras do novo píer turístico de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, avançam com a expetativa de inauguração ainda em 2025. A atração mais esperada no local é o Hard Rock Cafe com vista panorâmica para o mar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre este projeto incrível!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.