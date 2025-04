Novo reforço do Avaí destaca força do grupo antes da estreia na Série B Volante JP, reforço do Avaí para a disputa da Série B, dá primeira entrevista e fala do crescimento e objetivo do clube ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A estreia do Avaí é no domingo, às 20h, diante do Novorizontino, e o último reforço para a competição foi apresentado oficialmente. O volante JP, que chega por empréstimo do Vasco, deu entrevista coletiva nesta quinta-feira (3) para falar sobre as suas expectativas para a temporada.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

Leia Mais em ND Mais:

Famoso destino catarinense renova presença no Mapa do Turismo Brasileiro

Documento aponta viabilidade na construção da sede própria da Câmara de Vereadores de Blumenau

CASACOR SC – Florianópolis realiza Open House