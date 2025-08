Novo reforço do Avaí estava na Bélgica e surgiu no Botafogo Avaí encaminha a contratação do meia Romildo Del Piage, jogador de 25 anos que estava defendendo o RWD Molenbeek, da Bélgica ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 07h57 ) twitter

O Avaí encaminhou a contratação do meia Del Piage, 25 anos. O jogador fez a base no Palmeiras e surgiu no profissional no Botafogo, atuando ainda com o nome de Romildo. Del Piage estava atuando no RWD Molenbeek, da segunda divisão da Bélgica, e fez 24 partidas na temporada. O seu melhor ano no Brasil, quando atuava pelo Botafogo, foi em 2022.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Avaí!

