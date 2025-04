Novo reforço do Avaí não esconde a alegria de chegar em um ‘time grande’ Meia Renan, apresentado como reforço do Avaí, diz que nem acredita que está no clube depois de ser contratado junto ao Caravaggio ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 02/04/2025 - 00h25 ) twitter

Imagina você estar no Caravaggio, ter 20 anos, e após boas atuações o Avaí, campeão estadual, faz uma proposta e te contrata. Na cabeça do meia Renan, que fez gol no Figueirense e o primeiro tento do Campeonato Catarinense 2025, está difícil fingir costume.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e saber mais sobre a empolgação do novo reforço do Avaí!

