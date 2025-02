Novo secretário da Defesa Civil de SC, Mário Hildebrandt reforça importância de prevenir caos O novo secretário revelou preocupação com capacitação de agentes municipais, apontou necessidade de descentralizar a gestão e falou... ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 02/02/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt, em entrevista ao Grupo ND, compartilhou suas perspectivas sobre a ampliação das ações e melhorias na estrutura da Defesa Civil estadual, com base em sua experiência como prefeito de Blumenau, cidade que sofreu diversas vezes com desastres naturais, como enchentes e deslizamentos.

Para saber mais sobre as iniciativas e planos do novo secretário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caravaggio x Hercílio Luz: onde assistir ao vivo e com imagens

VÍDEO: Como serão os novos pontos de milho da praia Central de Balneário Camboriú

Outback abre 84 vagas de emprego em Criciúma; veja oportunidades