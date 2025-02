Novo secretário de Portos e Ferrovias de SC, Beto Martins destaca prioridades da sua gestão Após passagem pelo Senado Federal, Beto Martins reassume a Secretaria e promete dar à pasta o planejamento estratégico necessário para... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 10h28 (Atualizado em 30/01/2025 - 10h28 ) twitter

O secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Beto Martins, está de volta ao governo estadual após passar quatro meses no mandato de senador da República. Em entrevista ao Grupo ND, ele enfatizou que a pasta assumiu um papel estratégico, passando a tratar portos, aeroportos e ferrovias com a prioridade necessária para o desenvolvimento econômico catarinense. Martins destacou os avanços e desafios na infraestrutura logística do estado, ressaltando a importância do planejamento e da integração entre os modais de transporte.

Para mais detalhes sobre as prioridades e desafios enfrentados por Beto Martins, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

