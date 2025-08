Novo sistema milionário em túnel de SC vai bloquear tráfego em caso de risco na BR-101 Investimento de R$ 30 milhões promete levar mais segurança para quem passar pelo túnel do Morro do Boi, único acesso ao Norte de SC... ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 06/08/2025 - 03h17 ) twitter

Quem passa pelo túnel do Morro do Boi, na BR-101 de Balneário Camboriú, pode ter notado algumas diferenças no trajeto recentemente: a presença de cancelas, sinalizações diferenciadas e os eventuais bloqueios no trânsito para testes e manutenções têm intrigado motoristas. Todas essas mudanças fazem parte de um projeto de modernização que tem o principal objetivo de aumentar a segurança e a eficiência da operação com equipamentos automatizados, que incluem também ventiladores, painéis, câmeras e um sistema de combate a incêndios.

