Novo técnico do Figueirense fala em ‘ganhar os 3 jogos’ e projeta estreia contra o São Bernardo Novo técnico do Figueirense, Elio Sizenando concedeu entrevista coletiva no CFT do Cambirela e falou sobre a sua chegada ao clube para... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 06h17 ) twitter

O técnico ‘bombeiro’ para tentar evitar que o ‘incêndio’ da Série D chegou ao Figueirense e está confiante. Elio Sizenando, na entrevista coletiva mais concorrida de toda a temporada no Alvinegro, demonstrou firmeza em conseguir o objetivo traçado.

Saiba mais sobre as expectativas do novo técnico e a preparação do Figueirense para os próximos jogos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

