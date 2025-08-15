Logo R7.com
Novo técnico do Figueirense fala em ‘ganhar os 3 jogos’ e projeta estreia contra o São Bernardo

Novo técnico do Figueirense, Elio Sizenando concedeu entrevista coletiva no CFT do Cambirela e falou sobre a sua chegada ao clube para...

ND Mais|Do R7

O técnico ‘bombeiro’ para tentar evitar que o ‘incêndio’ da Série D chegou ao Figueirense e está confiante. Elio Sizenando, na entrevista coletiva mais concorrida de toda a temporada no Alvinegro, demonstrou firmeza em conseguir o objetivo traçado.

