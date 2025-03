Novo trecho pavimentado no Sul da Ilha melhora conexão entre bairros e protege fauna local Intervenção na Francisco Thomas dos Santos transforma antigo trecho de chão batido em via segura, com drenagem, lajotas e estruturas... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acesso mais seguro, estruturado e em sintonia com o entorno natural. A Estrada Francisco Thomas dos Santos, que liga o Pântano do Sul ao Ribeirão da Ilha, no Sul da Ilha de Florianópolis, acaba de ganhar mais um trecho pavimentado. Foram concluídas as obras em 986 metros entre a Rodovia Baldicero Filomeno e a Servidão Tucanos, no Sertão do Ribeirão, onde o antigo chão batido deu lugar a lajotas, sistema de drenagem e guard rails instalados nos pontos de maior risco.

Para mais detalhes sobre essa importante melhoria na infraestrutura da região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com aumento de 128% nos casos de dengue, município de SC decreta emergência em saúde

Avaí encaminha a contratação do técnico Jair Ventura

Grávida entra em trabalho de parto e dá à luz no sofá de casa em SC