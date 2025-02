Novo Trump? Governo Milei quer construir muro na fronteira com Santa Catarina Governo argentino pretende aumentar controle na divisa com Dionísio Cerqueira (SC), seguindo estratégia adotada na Bolívia ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 21h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 21h27 ) twitter

O governo de Javier Milei quer construir muro na divisa com o município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, para reforçar a segurança na fronteira com o Brasil. A decisão ocorre um dia após a Argentina divulgar a instalação de uma cerca na divisa com a Bolívia, sendo comparado com o polêmico muro planejado pelos EUA na fronteira com o México.

Saiba mais sobre essa polêmica e suas implicações na relação entre Argentina e Brasil consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

