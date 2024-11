Novos reservatórios de água serão instalados em Garopaba; investimento é de R$ 6,3 mi Novos reservatórios de água serão instalados em Garopaba; investimento é de R$ 6,3 mi ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h28 ) twitter

Novos reservatórios em Garopaba

O município de Garopaba, no Litoral Sul de Santa Catarina, receberá o investimento de R$ 6,3 milhões da Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) para melhorias no abastecimento com novas estruturas. A obra promete beneficiar 8.191 ligações de água, que incluem casas de moradores e áreas turísticas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

