Número de acidentes de trabalho em Santa Catarina bateu recorde em 2023 Maior número de acidentes de trabalho em 21 anos fez com que Santa Catarina fosse o quinto estado em número de ocorrências ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 17h27

Santa Catarina bateu o recorde de acidentes de trabalho em 2023, apontou o Ministério da Previdência. Dados obtidos por meio do eSocial mostram que ocorreram cerca de 55 mil ocorrências, o que fez com que o estado fosse o quinto com o maior número de acidentes do Brasil.

Para mais detalhes sobre essa preocupante estatística, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

