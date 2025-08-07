Número de mortes dispara na BR-470, em SC, mesmo com menos acidentes De janeiro a junho a PRF contabilizou 54 mortes na rodovia federal. ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h58 ) twitter

O número de mortes na BR-470, em Santa Catarina, disparou no primeiro semestre de 2025, apesar da redução no total de acidentes e feridos, de acordo com dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal). De janeiro a junho deste ano, 54 pessoas perderam a vida na rodovia, um aumento de 68% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 32 mortes.

Para entender melhor essa situação alarmante e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

