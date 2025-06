Número de mortes no trânsito em rodovias estaduais sobe 49% em 2025 Estatísticas da PMRv apontam que 103 pessoas morreram no trânsito nas rodovias do Estado de janeiro a maio, a maioria por excesso de... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h57 ) twitter

Os acidentes de trânsito nas rodovias estaduais catarinenses mataram 27 pessoas em maio, elevando para 103 o número de mortes em 2025, aumento de 49% na comparação com as 69 do mesmo período do ano passado. Em toda a malha rodoviária estadual, que tem aproximadamente 4.500 quilômetros, foram 571 acidentes – a maioria relacionada a excesso de velocidade e ultrapassagens forçadas – com 396 feridos, no último mês.

Para mais detalhes sobre essa alarmante estatística e as ações para melhorar a segurança no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

