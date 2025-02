Número de pedidos de seguro-desemprego atinge maior nível no país em 8 anos Segundo Ministério do Trabalho e Emprego, número de solicitações de seguro-desemprego no país representa aumento de 4% em relação a... ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 15h25 ) twitter

O número de pedidos de seguro-desemprego atingiu o maior nível em oito anos e fechou 2024 em alta no Brasil. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram 7,44 milhões de requisições no país no ano passado.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

