Número de registros de medidas protetivas por violência doméstica em Itapema cresce em 2024 Maior número de registro de medidas protetivas contra violência doméstica em Itapema ocorreu no mês de novembro ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 16/02/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta semana, a Polícia Civil de Itapema divulgou o balanço dos números das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) solicitadas através do órgão para a proteção das vítimas de violência doméstica em 2024.

Para mais detalhes sobre esse aumento alarmante e as ações da Polícia Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quem é Kim Sae Ron, atriz sul-coreana encontrada morta dentro de casa aos 24 anos

O que é ‘Cripto Gate’, crise política que forçou Milei a abrir investigação contra si mesmo

Quem é o líder comunitário de 51 anos morto soterrado em silo de serragem em SC