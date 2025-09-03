‘Nunca me escutou’: filho organiza vaquinha para levar corpo de mãe morta a facadas em SC
Suzana Perez Valério foi morta em SC pelo ex-companheiro, que havia saído da cadeia e segue foragido; filho faz vaquinha para pagar...
A família de Suzana Perez Valério, de 47 anos, a mulher que foi morta a facadas pelo ex-companheiro, está realizando uma vaquinha online para conseguir levar o corpo da vítima até o Rio Grande do Sul.
