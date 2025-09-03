‘Nunca me escutou’: filho organiza vaquinha para levar corpo de mãe morta a facadas em SC Suzana Perez Valério foi morta em SC pelo ex-companheiro, que havia saído da cadeia e segue foragido; filho faz vaquinha para pagar... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 05h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A família de Suzana Perez Valério, de 47 anos, a mulher que foi morta a facadas pelo ex-companheiro, está realizando uma vaquinha online para conseguir levar o corpo da vítima até o Rio Grande do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa trágica história.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça condena réus em SC e impõe indenizações de até R$ 140 mil a vítimas de furtos

Líder religioso é detido por atirar em aves silvestres em SC

SC aposta em cinzas do carvão queimado em termelétricas para reduzir gases do efeito estufa