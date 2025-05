‘Nunca quis mandar na polícia’: prefeito fala sobre desavenças com a PM no interior de SC Carlinhos Schiessl (MDB), prefeito de Bela Vista do Toldo, já foi três vezes vereador e está em seu primeiro mandato como prefeito ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O prefeito Carlinhos Schiessl (MDB), de Bela Vista do Toldo, cidade do Planalto Norte catarinense, tem protagonizado polêmicas com a Polícia Militar, incluindo um confronto durante uma abordagem e um impasse recente sobre a posse de um terreno doado à corporação. Apesar dos episódios, Schiessl afirma que nunca desrespeitou o trabalho exercido pela PM.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

São José 2050: foco nas pessoas e no desenvolvimento sustentável

Assassino de Marielle Franco, Ronnie Lessa é condenado a 90 anos de prisão por morte de casal

‘Multas fake’: Polícia Civil alerta para novo golpe aplicado em Criciúma