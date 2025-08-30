‘Nunca tinha visto’: hospital em SC registra dois partos raros em menos de 48h Dois bebês nasceram empelicados em um curto período em Itajaí, acontecimento considerado raro pela medicina ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 02h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, registrou um acontecimento duplamente raro: dois partos empelicados foram registrados na maternidade em um intervalo de 48 horas. O parto empelicado ocorre quando o recém-nascido chega ao mundo ainda envolto pela bolsa amniótica. Em números, estima-se que 1 a cada 80 mil nascimentos ocorra desta forma, o que por si só já é considerado raro.

Para saber mais sobre esses partos raros e suas histórias emocionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Procon multa concessionárias das rodovias de SC por excesso de filas nos pedágios

Fotos: Operação para a retirada de 50 mil abelhas fecha avenida de Balneário Camboriú

Mulher diz que matou marido e escondeu corpo em freezer em SC por medo: ‘Se você for, te mato!’