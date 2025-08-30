‘Nunca tinha visto’: hospital em SC registra dois partos raros em menos de 48h
Dois bebês nasceram empelicados em um curto período em Itajaí, acontecimento considerado raro pela medicina
O Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, registrou um acontecimento duplamente raro: dois partos empelicados foram registrados na maternidade em um intervalo de 48 horas. O parto empelicado ocorre quando o recém-nascido chega ao mundo ainda envolto pela bolsa amniótica. Em números, estima-se que 1 a cada 80 mil nascimentos ocorra desta forma, o que por si só já é considerado raro.
