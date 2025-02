Nuvens iridescentes: o que são as ‘nuvens coloridas’ que encantaram o Rio de Janeiro Para ocorrer nuvens iridescentes, são necessárias nuvens com uma espessura bem fina, quase transparente, para que não haja impedimentos... ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 13h46 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h46 ) twitter

O céu do Rio de Janeiro foi “pintado” por um fenômeno na segunda-feira (20) e deixou moradores e turistas fascinados com a beleza do espetáculo. Se trata das nuvens iridescentes, evento onde arco-íris e nuvens se juntam formando um balé de raios coloridos.

Para saber mais sobre esse espetáculo natural, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

