O acesso improvisado que precisou ser fechado no Contorno Viário da Grande Florianópolis Empresa responsável pelo Contorno Viário da Grande Florianópolis precisou fechar um acesso ilegal à rodovia ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 21h06 )

Quem percorre o Contorno Viário da Grande Florianópolis é impactado pela qualidade do trecho, de uma maneira geral. Mas também se depara com situações como a de “tentativas” de acessos irregulares no traçado.

Para entender mais sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

