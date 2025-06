O ‘arranha-céu caipira’: fogueira gigante será acesa em festa junina centenária em SC Festa de São João do Itaperiú celebra 110 anos com queima de estrutura do tamanho de um prédio de 11 andares ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 21/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A 110ª edição da tradicional Festa de São João, em São João do Itaperiú, no Norte catarinense, terá como atração principal a queima da maior fogueira do Sul do Brasil. Com mais de 35 metros de altura, o equivalente a um prédio de 11 a 12 andares, a estrutura será acesa no sábado (21), às 23h, em um evento que reúne milhares de moradores e visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa festa histórica!

Leia Mais em ND Mais:

Jogador do Avaí é convocado para a Seleção Brasileira

Joinville avança em crédito francês de R$ 360 milhões; saiba no que será investido

‘Sempre alegre’: quem era a costureira morta em grave acidente na SC-283