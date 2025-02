O Boticário traz experiência de beleza e bem-estar na Arena de Verão Destino SC A ativação da marca em praias de Santa Catarina permitirá que os visitantes recebam quick massages e ganhem brindes exclusivos ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 21h26 ) twitter

O Boticário traz a ativação especial de verão com um espaço próprio na Arena de Verão Destino SC promovida pela NDTV- RECORD, oferecendo uma experiência encantadora aos moradores e veranistas. Com ações focadas em beleza, bem-estar e momentos de relaxamento à beira-mar, O Boticário marca presença no litoral catarinense em fevereiro, nos dias 8 e 9 na Beira-Mar Norte, entre 19 e 22 em Balneário Camboriú e nos dias 8 e 9 de março em Jurerê Internacional.

