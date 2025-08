‘O Brasil é maior que essa crise’: Porto de Itajaí traça saída para tarifaço dos EUA Apesar do terminal itajaiense não estar diretamente ameaçado pelo tarifaço dos EUA, superintendente levou a Brasília preocupação de... ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 07h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 07h57 ) twitter

Nesta sexta-feira (1º), representantes do Porto de Itajaí estiveram presentes em uma reunião em Brasília que teve como pauta os efeitos do “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, com foco especial nas exportações que utilizam o terminal como principal ponto de escoamento. Participaram do encontro na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o superintendente do Porto de Itajaí, João Paulo Tavares Bastos, e o coordenador executivo de Planejamento Estratégico, Maurício Moromizato.

Para saber mais sobre as estratégias do Porto de Itajaí e os impactos do tarifaço, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

