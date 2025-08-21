Logo R7.com
O céu é o limite: cidade de SC poderá ter torre maior que o Senna Tower

Projeto em Itapema prevê torre de observação 14 vezes maior que o Cristo Redentor 

ND Mais|Do R7

ND Mais

Itapema, cidade do Litoral Norte catarinense, poderá ter uma das maiores torres de observação do mundo. O projeto ousado ainda está em fase de estudos e aguarda aprovação da prefeitura para virar realidade.

Para saber mais sobre essa incrível proposta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

