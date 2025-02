‘O coração é da Enseada’, fala capitão 11 vezes campeão de beach soccer com o time Jogador do Enseada foi homenageado pela torcida do time que mais títulos tem na Taça NDTV de Beach Soccer ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 18h48 (Atualizado em 21/01/2025 - 18h48 ) twitter

A abertura da Taça NDTV de Beach Soccer, em São Francisco do Sul, foi um sucesso de público e a torcida foi presenteada com muitos gols na primeira rodada que teve jogos do veterano, feminino e aberto masculino. Mas, se a torcida se empolgou com belos gols, dentro da quadra, não faltou emoção. E não apenas nos jogos, antes deles também.

Para saber mais sobre a emocionante trajetória do capitão Alceni e sua conexão com o time, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

