O detalhe que vai empurrar o início das obras de expansão da SC-401 para a outra semana Obras de expansão da SC-401 estão com tudo costurado para começar, mas um detalhe deve empurrar a assinatura da ordem de serviço para... ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A empresa vencedora da licitação para expandir a SC-401, entre o miolo do Itacorubi e o acesso ao bairro Cacupé, em Florianópolis, já recebeu o sinal verde do Governo do Estado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o início das obras e o impacto na região!

Leia Mais em ND Mais:

Homem morre após trator tombar em descida em SC

Entorno do Rio do Brás terá replantio de vegetação nativa e de restinga em Florianópolis

Comprado por R$ 1 mi, casarão da família Moreira vive abandono na Grande Florianópolis