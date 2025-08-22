Logo R7.com
O dia em que rara nevada surpreendeu cidade de SC

A neve em Chapecó encantou os moradores, que saíram às ruas para contemplar o cenário inédito e registrar o momento histórico que ficou...

ND Mais|Do R7

Há 60 anos, Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, amanhecia coberta por um manto de neve. Aquele sábado, 21 de agosto de 1965, ficou marcado na memória de muitos moradores que tiveram a oportunidade de presenciar de perto o raro fenômeno da região.

