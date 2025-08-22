O dia em que rara nevada surpreendeu cidade de SC A neve em Chapecó encantou os moradores, que saíram às ruas para contemplar o cenário inédito e registrar o momento histórico que ficou... ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Há 60 anos, Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, amanhecia coberta por um manto de neve. Aquele sábado, 21 de agosto de 1965, ficou marcado na memória de muitos moradores que tiveram a oportunidade de presenciar de perto o raro fenômeno da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esse dia inesquecível!

Leia Mais em ND Mais:

Como endereço de luxo virou isca para golpe milionário de apostas em SC

Estação de trem em pequena cidade de SC terá inspiração histórica e pode custar R$ 1 milhão

Prefeitura de Palhoça é investigada por fraude em licitação em contrato de lixo de R$ 7,2 mi