O dia em que rara nevada surpreendeu cidade de SC
A neve em Chapecó encantou os moradores, que saíram às ruas para contemplar o cenário inédito e registrar o momento histórico que ficou...
Há 60 anos, Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, amanhecia coberta por um manto de neve. Aquele sábado, 21 de agosto de 1965, ficou marcado na memória de muitos moradores que tiveram a oportunidade de presenciar de perto o raro fenômeno da região.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esse dia inesquecível!
