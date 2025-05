O fim da passagem de Vagner Love pelo Avaí Atacante de 40 anos não terá seu contrato renovado com o clube; Vinculo de Love com o Avaí termina no dia 31 de maio ND Mais|Do R7 30/05/2025 - 18h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Neste sábado (31) chega ao fim a passagem do atacante Vagner Love com a camisa do Avaí. Com 41 jogos disputados, cinco gols e três assistências, o atleta de 40 anos conquistou o Campeonato Catarinense pelo Leão da Ilha e oscilou entre períodos de bons desempenhos com partidas nem tão boas vestindo a camisa Azurra.

Para saber mais sobre a trajetória de Vagner Love no Avaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com nova medida, Porto de Itajaí ganha autonomia para exploração de infraestrutura

Quem é Lucas Pavanato, vereador de SP agredido por motoboy

Estopim da prisão: vídeo mostra fuzis em show de MC Poze do Rodo