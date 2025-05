O Grupo Armação inicia a nova temporada da peça teatral “A Cantora Careca” nesta sexta-feira Chico De Nez dirige a peça do dramaturgo Eugène Ionesco, do teatro do absurdo, com apresentações aos finais de semana de maio, na Casa... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 06h15 (Atualizado em 23/05/2025 - 06h15 ) twitter

O Grupo Armação apresenta a peça teatral A Cantora Careca nos dias 23, 24, 30 e 31 de maio, às 20h, na Casa de Teatro, na Praça XV de Novembro, e no dia 25 de maio, às 19h30. Assinantes do Clube ND têm 50% de desconto na compra dos ingressos.

