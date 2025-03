O histórico criminal que levou preso foragido há 3 dias em SC à condenação de 24 anos A soma das penas de Alexsandro Soares da Silva ultrapassa 24 anos e, até a data da fuga, ele havia cumprido 7 anos de prisão ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexsandro Soares da Silva, de 27 anos, está foragido desde a última segunda-feira (17) do Presídio Regional de São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina. Ele cumpria pena por crimes de roubo e ameaça, com uma condenação de 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 1 ano e 5 meses de detenção, respectivamente.

Saiba mais sobre a história de Alexsandro e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Giro Portal Menina: fundo artificial na Praia Central, em BC, e solução para esgoto em Camboriú

Mais um vereador é cassado em investigação de fraude nas cotas de gênero em SC

Ação desesperada: vídeo mostra passageiros de avião apagando incêndio com garrafinhas de água