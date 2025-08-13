O mais alto: arranha-céu uruguaio promete superar Balneário Camboriú até chegada de Senna Tower
Arranha-céu uruguaio terá 320 metros de altura e deverá ser a maior torre da América Latina até a conclusão do Senna Tower
Balneário Camboriú tem, hoje, os prédios mais altos da América Latina. Porém, essa realidade está prestes a mudar: um arranha-céu uruguaio anunciado em Punta Del Leste deve desbancar o Yachthouse, atual líder em altura, com 294 metros. Localizada em um complexo luxuoso que une residências, apartamentos, hotel, clube de praia, restaurantes, lojas, casa de eventos e até cassino, uma das torres do Cipriani Resort, Residences & Casino terá 320 metros de altura.
Para saber mais sobre essa nova disputa de altura, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
