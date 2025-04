‘O médico sou eu’, teria dito obstetra antes de bebê morrer em hospital de Balneário Camboriú Pais de Ragner Ramos Leitemperger, morto na noite da última sexta-feira (25), contam os momentos de terror que viveram antes de bebê... ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 05h03 (Atualizado em 29/04/2025 - 05h03 ) twitter

Dayla Fernanda Pedroso Ramos e Edemar da Silva Leitemperger, pais do bebê que morreu durante o parto na noite da última sexta-feira (25), no Hospital Ruth Cardoso, no Litoral Norte de Santa Catarina, relataram à equipe do ND Mais os momentos de terror que viveram antes de bebê morrer em hospital de Balneário Camboriú.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa trágica história.

