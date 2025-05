‘O momento a gente que faz’, garante Zé Trovão, sobre proposta da reforma administrativa Se depender da vontade do deputado Zé Trovão, integrante do Grupo de Trabalho para discutir uma nova reforma administrativa, desta... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

“O momento a gente que faz”, disse o deputado Zé Trovão (PL-SC) ao portal ND mais nesta quarta-feira (28), depois de um encontro entre alguns integrantes do grupo de trabalho (GT) instalado para debater uma proposta da reforma administrativa com a Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

Para saber mais sobre as propostas e os impactos da reforma administrativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mais de 74 mil novas vagas de emprego são abertas em SC; veja setores que mais crescem em 2025

De gandula a diretor executivo do Figueirense: Rafael Franzoni é apresentado pelo clube

FOTOS: Veja o antes e depois da nova UTI do Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis